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الاعلام الحكومي بغزة: نناشد المؤسسات الدولية ادخال الوقود لمستشفى كمال عدوان لانقاذ الوضع قبل فوات الاوان

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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