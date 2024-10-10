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رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: الاتصالات الدبلوماسية تكثفت قبيل انعقاد جلسة مجلس الامن بهدف الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

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