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10 شهداء وعدد من الجرحى بغارة على مدرسة للنازحين في ديرالبلح وسط القطاع

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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