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كتائب القسام تستهدف تحشدات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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