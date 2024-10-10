الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره القطري بالدوحة التطورات في لبنان وغزة وضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :