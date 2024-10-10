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اصابات بعملية طعن قرب حيفا + فيديو

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر عبرية بوقوع 3 إصابات بعملية طعن في "كركور" قرب حيفا.

العالم - فلسطين

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