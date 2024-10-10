الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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عراقجي يطالب باستخدام جميع طاقات المنطقة لوقف الحرب فورا ومنع استمرار الابادة الجماعية وتدمير البنية التحتية في لبنان وفلسطين

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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