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وزير الخارجية القطري: ارادة قادة البلدين تنطوي على استمرار التعاون الوثيق وتوسيع العلاقات بين ايران وقطر

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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