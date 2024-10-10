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وزير الخارجية القطري: ندعو الى تعاون اقليمي لوقف جرائم الاحتلال وتعزيز استقرار المنطقة وايصال المساعدات للشعب الفلسطيني

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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