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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا للاحتلال في كفر جلعادي بصلية صاروخية

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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