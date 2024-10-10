الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام الحكومي بغزة: المجزرة حصلت وقت ذروة تحرك النازحين للحصول على قوت يومهم

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :