الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام: أوقعنا سرية مكونة من 12 مركبة وشاحنة محملة بالجنود في كمين شرق جباليا وأجهزنا عليهم من مسافة صفر واستهدفنا عددا اخر حاولوا الهروب

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :