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اعلام الاحتلال: اطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه كريات شمونه

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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