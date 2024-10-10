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وزير الداخلية اللبناني: قوى الامن منتشرة في بيروت وليس صحيحا ما يتداول بعكس ذلك

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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