الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مركز طبي بصفد: استقبلنا في الساعة الماضية 7 جنود جرحى بمعارك على حدود لبنان

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :