الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة اللبنانية تستهدف قوة اسرائيلية اثناء محاولتها مجددا سحب الاصابات من الالية المستهدفة في رأس الناقورة بصلية صاروخية

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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