الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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كتائب القسام تستهدف بطائرة مسيرة انتحارية دورية استطلاع للاحتلال مكونة من جيبين و4 جنود شرق خانيونس جنوبي القطاع

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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