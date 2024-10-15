شاهد لحظة استدراج المقاومة لقوة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح  

العالم – خاص بالعالم

فقد استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان تجمعا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين بقضاء مرجعيون برشقة صاروخية وقذائف المدفعية.

حيث تدور اشتباكات عنيفة حين حاول الاحتلال التسلل اليها من جهة وادي هونين التي تقع قرب مستوطنة مارغيليوت.



حيث استدرجت المقاومة جنود الاحتلال و سمحت لهم بالدخول الى منطقة خلة الفراشات رب ثلاثين ثم امطرتهم بالصواريخ و القذائف و اوقعتهم بين قتيل و جريح و فرضت عليهم حصارا ناريا اوقعهم في ورطة ولم يستطيعيوا المغادرة

وفي بلدة عيتا الشعب قوزح حاول الاحتلال التسلل من جهة خلة وردة باتجاه احدى الممرات فوقع في كمائن من الالغام و العبوات الناسفة كانت المقاومة قد زرعتها فقامت بتفجيرها عن بعد و اوقعت هذه القوة بين قتيل و جريح

و يحاول الاحتلال التسلل عبر بلدة رب ثلاثين ليصل الى مشروع الطيبة والذي تتفرع منه طرقات زراعية تصل الى وادي الحجير ونهر الليطاني من الجهة الاخرى وهو تكرار لمشهد في عام 2006، حيث حدثت انذاك معركة مقبرة الميركافا وتم فيها اعطاب عشرات الاليات

كما قصفت المقاومة اهداف في حيفا بصليات صاروخية كما دكت بالصواريخ القوات المحتلة في منطقة خلة وردة غرب بلدة عيتا الشعب وامطرت مستوطنة كريات شمونه ايضا بالصواريخ

وفجر الثلاثاء تمكن مجاهدو حزب الله من اسقاط طائرة مسيرة من نوع هرمز، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية جنوب لبنان.

وفي ظل التعتيم الاعلامي على الخسائر اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإصابة ثلاثة وعشرين جنديًا خلال المعارك في قطاع غزة والشمال خلال اربع وعشرين ساعة فقط.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...