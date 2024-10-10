آخر التطورات في غزة .. 220 شهيدا إرتقوا في شمال غزة ومخيم جباليا

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه في الساعات الاخيرة ارتقى ما يزيد عن60 شهيد في جباليا، وفي دير البلح حيث قصف الاحتلال إحدى مراكز الإيواء في منطقه دير البلح ما نتج عنه ارتقاء 25 شهيدا.

ولفت مراسلنا إلى أنه اليوم هناك عدد كبير من الشهداء في مخيم جباليا والوضع الميداني في شمال قطاع غزة، هو الأكثر سخونة في قطاع غزة، حيث أن العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة منذ حوالي 6 أيام، أي لليوم السادس على التوالي لهذه العملية، الأمر الذي أدى إلى إرتقاء ما يزيد عن 200 شهيد في مخيم جباليا ارتكبتها طائرات الاحتلال في قصف مباشر على المنازل أو على مراكز الايواء.

منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يخضع مخيم جباليا شمال القطاع لاستهداف ممنهج، ارتكبت"إسرائيل" فيه الكثير من المجازر.

ويعد المخيم أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في القطاع، حيث أنشئ عقب النكبة عام 1948، وتعرض طيلة عقود لمجازر سقط فيها مئات المدنيين، ودمرت "إسرائيل" خلالها المباني السكنية والمؤسسات المدنية والخدماتية فيه، ويعيش سكانه ظروفا اجتماعية متدنية وقاسية.

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