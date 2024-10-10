شاهد آخر المواجهات العنيفة بين روسيا وأوكرانيا اليوم

العالم – خاص بالعالم

الجيش الأوكراني اكد، في منشور على تطبيق تليغرام، أن الهجوم دمر المستودع وقلل من قدرة القوات الروسية حسب وصفه على استخدام هذه المسيرات لمهاجمة المدن والقرى الأوكرانية.

وسائل إعلام أوكرانية قالت إن قصف الجيش لمستودع في منطقة أوكتيابرسكي أدى حسب قولها إلى تدمير اكثر من400طائرات مسيرة كانت موجودة فيه مشيرة الى حدوث انفجار كبير واندلاع السنة النيران بشكل كبير في المنطقة.

هذا ولم يؤكد الجيش الروسي هذه التصريحات غير ان سلطات كراسنودار أكدت اندلاع حريق في مستودع تبلغ مساحته حوالي ثمانمئة متر مربع في المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع اصابات او خسائر.

القوات الروسية من جانبها اعلنت استهداف القوات الاوكرانية بالقرب من ميناء أوديسا جنوبي اوكرانيا. وكشفت مصادر أن الهجوم الصاروخي الروسي ألحق أضرارا كبيرة بالبنى التحتية للميناء مشيرة ان هذا الهجوم يعتبر الثالث في غضون أربعة أيام على الميناء الذي يعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة لكييف.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت في وقت سابق إن وحدات الدفاع الجوي دمرت سبعة واربعين طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب روسيا، ولم تسفر الهجمات عن إصابات.

وذكرت الوزارة، ان القوات الروسية أسقطت نحو 24 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية جنوب غربي روسيا، في حين تم تدمير العدد المتبقي فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف وكراسنودار وفوق مياه بحر آزوف.

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