الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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كتائب الشهيد ابوعلي مصطفى: استهدفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تحشدات الاحتلال شرق مخيم جباليا

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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