الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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وصول 5 شهداء و40 جريحا الى مستشفى العودة جراء قصف إسرائيلي في تل الزعتر بمخيم جباليا

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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