الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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دعوات شبابية في الأردن لحصار سفارة الإحتلال في عمّان اليوم الخميس تحت عنوان " تحاصرون جباليا.. نحاصر سفاراتكم"

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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