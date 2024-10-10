إتهام أممي للكيان الإسرائيلي باتباع سياسة الإبادة في غزة

العالم – خاص بالعالم

مذبحة مريعة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي ضد مدرسة تؤوي آلاف النازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال.

وفي شمال القطاع نفذ الطيران الحربي والمدفعي الإسرائيلي عدة استهدافات ضد المدنيين إرتقى على إثرها عشرات الشهداء والجرحى، منها قصف عنيف على عيادة الرمال التي تؤوي مئات النازحين في حين مازالت عشرات الجثث عالقة في الطرقات ولم يتم انتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

أما الوضع الإنساني في شمال القطاع يرثى له، حيث يمارس كيان الاحتلال حصارا خانقا عليه منع خلاله دخول الإمدادات الأساسية والوقود، مع تدمير البنية التحتية، وأوامر بإخلاء ثلاث مستشفيات مما يهدد حياة المرضى للخطر ويضاعف من معاناة الفلسطين وسط مجاعة مرعبة يعيشها الأهالي.

ومن الشمال إلى الجنوب بؤرة خيام النازحين، حيث استشهد عدد من الفلسطينين العزل واصيب آخرون إثر قصف طيران ومدفعية جيش الاحتلال.

وفي سياق جرائم الاحتلال في قطاع غزة خلص تقرير للأمم المتحدة الى ان تل ابيب اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في القطاع خلال الحرب، معتبرا بأنها سياسية ترقى إلى جريمة 'إبادة' ضد الإنسانية.



واتهم بيان صادر عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، كيان الاحتلال بشن 'هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق الصحية خلال الحرب.

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