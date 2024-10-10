طهران تؤكد جهوزيتها لأي سيناريو في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي 

العالم – خاص بالعالم

هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ضوء جولته في المنطقة، حيث أكد أن طهران جاهزة لأي سيناريو قد تشهده المنطقة. عراقجي شدد على عدم رغبة إيران في الحرب او التصعيد، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لأي خيارات أخرى قد تستجد.



وفي هذا السياق أكد عراقجي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمكنه اختبار إرادة إيران، مشيرا إلى أن رد طهران على أي اعتداء إسرائيلي سيتم تحديده بناء على كيفية سير الأمور.



وزير الخارجية الإيراني أكد أن دعم طهران للمقاومة في فلسطين ولبنان لن يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، مضيفا أن إيران ستقدم كل ما هو ضروري للمقاومة.

تصريحات عراقجي ترافقت مع تقارير كشفت أن حكومة الاحتلال ستتخذ مساء الخميس قرارها المتعلق بالهجوم ضد إيران.



مصادر عبرية قالت إن نتنياهو سيحصل على تفويض كامل بتحديد طبيعة وحجم وتوقيت الهجوم، في ظل تحذيرات من أن اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قوية ضد إيران سيشعل المنطقة ويدخلها في حرب يصبح من الصعب السيطرة عليها أو إنهاؤها بسهولة.



وفي هذا السياق يقول المراقبون أن إيران وضعت بالفعل سيناريوهات عدة للرد على الاعتداء الإسرائيلي، وأن هذا الرد سيكون وفقا لحجم وطبيعة الاعتداء.

وهنا يضيف المراقبون أن الرد الإيراني هذه المرة سيكون أقوى بمراحل من الرد الذي وجهته طهران ضمن عملية الوعد الصادق اثنين.

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