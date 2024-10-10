شاهد لحظة قصف حزب الله لمستوطنات بصليات صاروخية كبيرة

العالم – خاص بالعالم

وأعلنت المقاومة الإسلاميّة في لبنان قصف مستوطنة كريات شمونة وكرمئيل ومنطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

كما استهدفت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج؛ وبيت هلل وفي كفرجلعادي.

واستهدف المقاومون دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة مما أدىّ إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

واستهدف مقاتلوا المقاومة قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من منطقة رأس الناقورة وأصابوها إصابة مباشرة

واستهدف مجاهدوا المقاومة تحركا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة المجدل في ميس الجبل بصلية صاروخية.

كما اوقفوا تقدما لجنود الاحتلال أثناء تقدمهم تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب. واستهدفوا ايضا تجمعا لجنود العدو في خلة الشنديبة غربي بوابة المنارة.

وأكدت المقاومة الإسلاميّة وقوع قوة إسرائيلية في كمين عند موقع رأس الناقورة جنوب لبنان.



وتم رصد مشاهد احتراق آليات الاحتلال من جراء ضربات المقاومة في منطقة راس الناقورة الجنوبية، بعد ان رصدها مقاومو حزب الله ودمروها.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونه ومحيطها والمنارة في إصبع الجليل؛ وفي عكا ونهاريا ومحيطهما وفي رأس الناقورة بالجليل الغربي كما دوت في بعض مدن الجليل الأوسط

وأعلنت المقاومة عن عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

بدورها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقل اربع اصابات جراء القصف على منطقة الكرميئيل في الجليل الأوسط.

فيما اشار مركز زيف الطبي في صفد إلى استقبال سبعة جرحى خلال الساعة الماضية نتيجة القتال عند الحدود الشمالية مع لبنان

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