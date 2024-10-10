في وضح النهار قوة إسرائيلية تدخل نابلس بسيارة.. وهذا ما حصل!

العالم – خاص بالعالم

ففي وضح النهار قوه خاصة اسرائيلية دخلت الى مدينة نابلس بمركبة وملابس مدنية اعترضت حركة المركبة وأمطرتها بالرصاص، وعرّضت حياة عشرات الفلسطينيين للخطر كون هذا الحدث حصل في منطقة حيوية في مدينة نابلس.

ولفتت مراسلتنا إلى أنه اسفرت هذه العملية عن استشهاد أربعة مقاومين من بينهم عصام الصلاج الذي لحقته قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدة أكثر من عام، وحاولت إغتياله وفشلت حتى حدث يوم أمس، وهذا المشهد اصبح معتادا بالضفه الغربية، منوهة إلى أنه سبق هذا الإغتيال مجموعة إغتيالات وثّقتها كاميرات المراقبة.

فيما تصاعدت نبرة التهديد من قبل قيادات إسرائيلية كان آخرها غعطاء وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي يواف غالانت الضوء الأخضر باستهداف أي استعراضات عسكرية للفصائل في الضفة الغربية المحتلة.

هذا الحدث ليس الأول وليس الأخير باستمرار الإقتحامات المتتاليه في الضفة الغربية ومع استشهاد المقاومين الاربعة يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدايه السابع من اكتوبر الى 749 شهيد مع استمرار الإقتحامات المتتالية لمدن وقرى الضفة الغربية بشكل يومي ومستمر.

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