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شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على منزل ببلدة الكرك في البقاع شرقي لبنان

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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