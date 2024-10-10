الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال أكثر من 11 ألفا و200 فلسطيني بالضفة الغربية

اعتقال أكثر من 11 ألفا و200 فلسطيني بالضفة الغربية
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 22 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم طفلان وصحفي.

العالم-الاحتلال

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات: رام الله، وبيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة في محافظة طوباس.

ورافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني ، بلغ أكثر من 11 ألفا و200 مواطن من الضفة بما فيها القدس.