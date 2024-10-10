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هدية من قائد الثورة الاسلامية الى السفير الايراني لدى لبنان

هدية من قائد الثورة الاسلامية الى السفير الايراني لدى لبنان
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

عاد ممثل قائد الثورة الاسلامية، سفير ايران في لبنان مجتبى اماني الراقد في مستشفى بطهران على إثر الاصابة التي تعرض لها في تفجيرات البيجر، وقدم له هدية مقدمة من قائد الثورة.

العالم - ايران

وكتب السفير اماني في حسابه في منصة "اكس": ان عيادة حجة الاسلام والمسلمين قمي ممثل قائد الثورة الاسلامية المعظم (مد ظله العالي) وارسال رسالة مفعمة بالمحبة من جانب سماحته، هو مبعث فخر واعتزاز لي."

واضاف: كما ان ارسال سماحته هدايا تشمل خاتمين من عقيق متبركين بدعائه بالخير لي ولقرينتي، جعلنا مفعمين بالفخر والشموخ. وحضر اللقاء ايضا، حجة الاسلام محمدي ممثل الولي الفقيه في فيلق القدس وجمع من الاصدقاء والزملاء بوزارة الخارجية.

هذا وأصيب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بيروت يوم الثلاثاء 17أيلول/سبتمبر خلال تفجيرات الصهاينة الإرهابية لأجهزة البيجر في لبنان، إثر تفجير جهاز البيجر الذي كان بحوزة أحد مرافقيه.

وابتهل السفير الايراني في ختام منشوره الى الباري عز وجل بالصحة والسلامة لقائد الثورة وقال: "إن ارواحنا فداء على طريق الاسلام والثورة الاسلامية في ايران وولاية الفقيه بالقيادة الالهية لاية الله الامام الخامنئي (مد ظله العالي)."

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