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ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة الإحتلال التي استهدفت مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين في ديرالبلح وسط قطاع غزة الى 30 شهيدا

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

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