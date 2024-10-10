الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الإحتلال: تم رصد إطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان بالجليل الأعلى والجليل الغربي

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :