تفاصيل محاولات دخول الإحتلال بدباباته رأس الناقورة وهذا ما حصل..

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى المواجهة التي حصلت في منطقة رأس الناقورة وهي المرة الاولى التي يتقدم بها جيش الإحتلال مع مدرعات ودبابات ميركافا مؤلفة من خمس دبابات وبعض المدرعات وأكثر من 50 جنديا وضابطا من منطقة المشيرفة باتجاه رأس الناقورة.

ولفت مراسلنا إلى أن العملية أو المحاولة الأولى استهدفت من قبل المقاومة بالصواريخ الموجهة ما أدى الى تدمير دبابة ميركافا وقتل وجرح من كان بداخلها، وبعد لحظات حاول الإحتلال الإسرائيلي باستقدام قوة أخرى لإنقاذ وسحب القتلى والجرحى فباغتتهم المقاومة مباشرة بصلية صاروخية ثانية ما زاد عدد إإصابات الإحتلال.

ونوه مراسلنا بتكرر المحاولة في مرة ثالثة للإحتلال، وكانت المقاومة لهذه المجموعات الإسرائيلية بالمرصاد، حيث زاد ايضا عدد القتلى والجرحى في صنوف جيش الإحتلال، اذا للحظة كانت ربما تمثل للإحتلال الاسرائيلي نكسة وجنونا حقيقيا من خلال الرصد الدقيق ومن خلال التهديف والرمي الدقيق ومن خلال إلحاق الخسائر الفادحة والكبيرة ونحن نتحدث عن محور القطاع الغربي ومنطقة رأس الناقورة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات جيش الإحتلال التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

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