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المقاومة اللبنانية تستهدف قوة للإحتلال الإسرائيلي اثناء تقدمها تجاه منطقة الكنيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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