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المقاومة اللبنانية تقصف بصلية صاروخية كبيرة منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

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