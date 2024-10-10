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عراقجي: الممارسات الاجرامية للكيان الصهيوني تهديد جاد للسلام والامن الاقليمي والدولي ومثال بارز لجرائم الحرب والابادة الجماعية

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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