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عراقجي: تنصل مجلس الأمن في القيام بواجباته زاد من وقاحة قادة الحرب الصهاينة في مواصلة جرائمهم

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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