الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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عراقجي: الجمهورية الاسلامية على اتم الاستعداد لاتخاذ تدابير دفاعية اكثر وأقوى امام اي خطوة عدائية ولن تتردد في هذا الصدد

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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