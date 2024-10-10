الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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عراقجي: يجب بذل جهود دبلوماسية جماعية لوقف اعتداءات وجرائم الاحتلال وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات فورية وحاسمة في هذا المجال ووقف اطلاق النار

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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