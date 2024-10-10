شاهد…شمال الاراضي المحتلة تحت نيران صواريخ حزب الله

العالم-لبنان

وقصف حزب الله منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، واستهدف قواتًا لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية أخرى.

واعلن حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

وأضاف حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، قوات جنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية.

وقالت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان اخر، اليوم الخميس، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:03 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها مجددًا سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية".

وأظهرت مشاهد بُثّت على الهواء مباشرة، احتراق آليات إسرائيلية في منطقة رأس الناقورة جرّاء استهدافها من قبل مقاتلي "حزب الله" بعد محاولات للجيش الإسرائيلي للتقدم.

ففي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، بأن قوة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة، "ورصدتها المقاومة وقامت باستهدافها بالصواريخ والأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة".

وأوضحت أن "التصدي للقوة الاسرائيلية المتوغلة في منطقة المشيرفة في رأس الناقورة أدى إلى اصابة وتدمير آليتين للعدو"، مضيفة "القوة المستهدفة عبارة عن 5 دبابات وجنود مشاة".

وفي بيان آخر، أكد الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية".

واعلن حزب الله اللبناني عن قيام عناصره، عند الساعة 04:15 من ظهر اليوم الخميس 10-10-2024، باستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط جبانة يارون بصلية صاروخية.

وجاء في بيان اخر للمقاومة الاسلامية في لبنان انه استهدف مجاهدوها تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي يرؤون بصلية صاروخية. واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة الشنديبة غربي بوابة المنارة بصلية صاروخية.

كما اعلنت مصادر عبرية عن اندلاع حرائق كبيرة في “"عكّا" و "كرميئيل" وبلدات الجليل الغربيّ؛ عقب سقوط صواريخ من لبنان قبل قليل.

وقال جيش الاحتلال ظهر اليوم انه اكثر من 50 صاروخ اطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.