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متحدث قوات اليونيفيل في لبنان: قواتنا تعرضت لقصف من قبل قوات إسرائيلية أدى لإصابة اثنين من جنودنا وعمليات الإستهداف على الارجح مقصودة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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