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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي مجددا في رأس الناقورة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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