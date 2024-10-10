الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا تجمعات لجنود الإحتلال جنوبي يرؤون برشقة صاروخية

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :