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حركة حماس تبث مشاهد لاستيلاء مجاهديها على طائرات مسيّرة إسرائيلية خلال قيامها بمهام عملياتية واستخبارية في مخيم البريج وسط قطاع غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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