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مراسلة العالم: اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال بمخيم نورشمس

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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