عراقجي: لايران وقطر هواجس ومصالح مشتركة

العالم - ايران

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وكتب عراقجي في حسابه على منصة "اكس" حول لقائه اليوم الخميس مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: لقد تبادلت الآراء بشكل مهم مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بخصوص قضايا المنطقة.

واضاف ان ايران وقطر لديهما هواجس ومصالح مشتركة وهما عاقدتا العزم على المضي قدما بالتعاون.

وقال رئيس الدبلوماسية الايرانية في الختام: ان منطقتنا تمر بتحدثات عصيبة ومصيرية، اذ يجب مواجهتها عن طريق المشاورات الوثيقة والجهود المشتركة.

وكان الوزير عراقجي قد زار السعودية والتقى ولي العهد وزير الخارجية السعوديين قبل ان يغادر الرياض قادما الى الدوحة.