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مصادر عبرية: مقتل 3 جنود اسرائيليين اليوم في معارك غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

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