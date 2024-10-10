الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :