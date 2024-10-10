الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية على العاصمة بيروت تستهدف منطقة رأس النبع

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :