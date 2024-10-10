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المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا في الجولان المحتل

المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا في الجولان المحتل
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق انها قصفت هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

العالم - العراق

وهذا نص بيان مقاومة الاسلامية في العراق :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس 10-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.
وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الخميس ٦ - ربيع الثاني - ١٤٤٦ هـ

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